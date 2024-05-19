Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

10 kişiyle rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerin tek golünü atan Çaylar Söyüncü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN AÇIKLAMALARI:

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

19 Mayıs gençlik bayramımız kutlu olsun. Zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçelilerin bir sözü var. Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçeli oluyorsun diye. Ben de bunu tattım. Eksik kalmamıza rağmen yakışır bir mücadele verdik. Son bir maçımız var onu da kazanıp sezonu kapatmak istiyoruz."

"10 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAYAN BİR F.BAHÇE VAR"

Geçen gol attığımda da söyledim. Hatalı oynadığımız yüzde 100 kazanmamız gereken bir maçta kaybettik. Bu da taraftarda kırılganlıklar oluşturdu. Bu da normal çünkü 10 senedir şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Hatalı maçlardan sonra şapkamızı önümüze koyup eleştirilere açık oluyoruz."

"F.BAHÇELİ ÇOCUKLAR OKULA RAHAT GİDEBİLİRLER"

"Bugün en çok şuna sevindim. Fenerbahçeli çocuklar yarın formalarıyla rahat rahat okula gidebilirler. Bu beni mutlu etti.""