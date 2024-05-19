Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekipte Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

İŞTE TADIC'İN SÖZLERİ:

Bana göre çok muhteşem bir karakter ortaya koyduk. Maçtan önce konuştuğumuz, saha içinde beraber kalmalıydık, sürekli beraber oynamalı, vazgeçmemeliydik. Şartlar ne olursa olsun vazgeçmeden mücadeleyi sürdürecektik. Bunu konuştuk. Kırmızı kart öncesinde baskın taraf bizdik. Galatasaray'dan daha iyiydik. Sonrasında kırmızı kart oldu. Durum birazcık değişti. Biraz daha akıllı hareket ettik. Evet geride beklemek icap ettik ama kompakt hareket ettik. Kontralarla şanslar yarattık. Goller de atabilirdik. Birlikte harika bir iş çıkardık. Taraftarlarımızı da mutlu ettik. Onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Farkımızı bugün herkese gösterdik."