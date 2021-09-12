12 Eylül 2021, Pazar

SÜPER LİG

Trabzonspor 2-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dev derbide kazanan çıkmadı!

Dev derbide kazanan çıkmadı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftası 2021-2022 sezonunun ilk derbisine ev sahipliği yaptı. Yeni transferleriyle adından söz ettiren Trabzonspor, gençleştirme operasyonu içerisine giren Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelede sarı-kırmızılı takım 2-0 öne geçse de skor üstünlüğünü koruyamadı ve dev derbi 2-2 sonuçlandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 20. ve 33. dakikalarda Emre Kılınç kaydederken, Trabzonspor'un golleri ise 41. dakikada Cornelius ve 62'de Nwakaeme'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 10 puana ulaştı, Galatasaray da 8 puana yükseldi.

Trabzonspor Galatasaray maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

EMRE KILINÇ'TAN BİR İLK!

Takımının 2 golünü atan Emre Kılınç, kariyerinde ilk defa bir Süper Lig maçında 2 gol birden kaydetmiş oldu. Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan deneyimli oyuncu, devre arasında yerini Aytaç Kara'ya bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Peres'in uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Muslera, yatarak topu kontrol etti.

GOL! 20. dakikada Galatasaray, golü buldu. Edgar'ın kaleci Uğurcan Çakır'a hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

25. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

26. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine doğru inen Morutan'ın çıkardığı topu Halil İbrahim Dervişoğlu kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, tehlikeyi önledi.

Trabzonspor Galatasaray maçında Mostafa Mohamed penaltı bekledi!

29. dakikada Hamsik'in pasında, ceza alanı içinde Cornelius'un yerden şutunda, kaleci Muslera, yatarak topa sahip oldu.

30. dakikada ceza alanına sokulan Morutan'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

GOL! 33. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürk'ün şutunda açıyı daraltan Uğurcan Çakır'dan dönen topu Halil İbrahim Devrişoğlu, penaltı noktasındaki Emre Kılınç'a aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2

Bu golün ardından kale arkası bölümünden sahaya giren bir taraftar Abdülkadir Ömür'e bir şeyler söyledikten sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak dışarıya çıkartıldı.

GOL! 41. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Hamsik'in soldan ortasında Bakasetas, topu Cornelius'a indirdi. Bu futbolcu topu kontrol ederek ayağıyla filelere yolladı: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Galatasaray maçında şok sakatlık! Trondsen oyuna devam edemedi...

61. dakikada Cicaldao'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Babel'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

GOL! 62. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Galatasaray ceza alanı sol tarafında son çizgide topla buluşan Hamsik, rakipten sıyrılarak meşin yuvarlağı uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne indirdi. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

71. dakikada ceza alanı çizgisi önünde rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Muslera topa sahip oldu.

77. dakikada Cicaldau'nun ortasında, yakın mesafede topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu çizgi önünde Yusuf Sarı çıkardı.

90. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muslera, güçlükle topu çeldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Derbide puanlar paylaşıldı! İşte Süper Lig’de güncel puan durumu Derbide puanlar paylaşıldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
İzmir’de 3 puan Göztepe’nin! İzmir'de 3 puan Göztepe'nin!
F.Bahçe Sivas engelini aşamadı! F.Bahçe Sivas engelini aşamadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör