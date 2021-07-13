Son dakika spor haberleri: Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig ne zaman başlayacak?
2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür kura çekim tarihi TFF tarafından açıklanmıştı. 20 takımla oynanacak olan Süper Lig kura çekimi merakla bekleniyor. Kura çekimi detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor derbilerinin denk geleceği haftalar, iç ve dış saha detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirilecek. Futbolseverler merakla kura çekimi ile ilgili araştırma yapıyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor derbilerinin denk geleceği haftalar, iç ve dış saha detayları merak ediliyor. Peki, kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig ne zaman başlayacak?
SÜPER LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süper Lig fikstür kura çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19:00'da beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
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