Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İzmir ekibi mücadeleyi 83. dakikada gelen golle 2-1 kazandı. Göztepe'nin gollerini Ndiaye ve Tijanic kaydederken, Başakşehir'in tek golü Deniz Türüç'ten geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Geride kalan 3 haftada 2 puan toplayan İzmir ekibi, 0 puanlı Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Göztepe, 64. dakikada Ndiaye ve 83. dakikada Tijanic'in golleriyle 2-1 kazandı. Başakşehir'in tek golü 6. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 5'e yükseltirken, Başakşehir 4. maçında 4. mağlubiyetini alarak 0 puanda kaldı.

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