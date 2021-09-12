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GALATASARAY

Trabzonspor Galatasaray maçında Mostafa Mohamed penaltı bekledi!

G.Saray penaltı bekledi! Mostafa Mohamed...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 82. dakikadasında Mostafa Mohamed, Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 82. dakikadasında Mostafa Mohamed, Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi.

İŞTE O POZİSYON



*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...
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