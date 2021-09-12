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Trabzonspor Galatasaray maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Trabzonspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin 45. dakikasında bordo-mavililer Luyindama'nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi fakat hakem Ali Palabıyık 'devam' dedi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeledenin ilk yarısında sarı-kırmızılı takım lehine skor 2-1 iken, Luyindama'nın ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı beklendi.

Bordo-mavili oyuncular hakeme itiraz ederken, hakem Ali Palabıyık'a 'devam' kararı verdi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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