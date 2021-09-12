12 Eylül 2021, Pazar
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Son dakika Trabzonspor haberi: Galatasaray maçında şok sakatlık! Trondsen oyuna devam edemedi...
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Bordo mavililerde derbide şok bir sakatlık yaşandı. Maçın 39. dakikasında oyuna giren Trondsen, 54. dakikada sakatlanarak yerini yeni transfer Denswil'e bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Süper Lig'in 4. haftası Trabzonspor - Galatasaray derbisine sahne oldu. Bordo mavililerde bu maçta şok bir sakatlık yaşandı. Oyuna 39. dakikada İsmail Köybaşı'nın yerine giren Trondsen, 54. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Trondsen'in yerine oyuna yeni transfer Denswil girdi.
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