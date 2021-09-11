Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçını siyah-beyazlılar Michy Batshuayi (2) ve Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 3-0 kazandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında son şampiyon Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kara Kartal 3-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde moral depoladı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 52. dakikalarda Michy Batshuayi, 10. dakikada ise Kevin N'Koudou kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 4 hafta sonunda 10 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Malatyaspor ise 2 maç aradan sonra kaybetti ve 6 puanda kaldı.

PJANIC İLK MAÇINDA ASİSTLE TANIŞTI

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, siyah-beyazlılarda ilk 11'de başladı ve ilk maçına çıktı. Boşnak yıldız 68. dakikada yerini Mehmet Topal'a bırakırken, ilk golün asistini yapan isim oldu.

JOSEF-TOPAL İKİLİSİ YAN YANA!

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza ile yeni transfer Mehmet Topal, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte tam 1121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi. İki isim Fenerbahçe'de oynadığı dönemde orta alanda yıllarca birlikte forma giymiş ve uyumlu futboluyla dikkat çekmişti. Son olarak sarı-lacivertli forma altında, 18 Ağustos 2018 yılında Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında birlikte oynayan iki oyuncu, tam 1121 gün aradan sonra bu kez Beşiktaş forması altında yine Yeni Malatyaspor'a karşı orta sahada birlikte forma giydi. Beşiktaş forması altında ilk olarak Karagümrük maçında şans bulan Mehmet Topal, bu mücadelede savunmada oynadığı için, Josef'le yan yana oynayamamıştı.

LARIN VE ATIBA TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın 2 Kanadalı oyuncusu Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Kanada Milli Takımı'ndan dönen ve uzun bir uçak yolculuğu yapan 2 futbolcu, Sergen Yalçın tarafından dinlendirildi ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. 2 oyuncu da tribündeki yerini alırken, takımın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.

GOL! 7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

GOL! 10. dakikada Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 2-0.

25. dakikada Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

44. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

GOL! 52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Wallace'ın geri pasında kaleci Abdulsamed Damlu'nun uzaklaştırmak istediği top, pozisyonu takip eden Batshuayi'nin sırtına çarparak konuk takımın ağlarına gitti.

79. dakikada soldan ceza sahasına giren Haqi Osman'ın dar açıdan yaptığı vuruşta, top yan direkten döndü.

84. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada Batshuayi'nin ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu yumrukla uzaklaştırdı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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