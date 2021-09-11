11 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Alex Teixeira sakatlanarak oyundan çıktı | Son dakika spor haberleri

Kartal’da bir sakatlık daha!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın 42. dakikasında Alex Teixeira sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Can Bozdoğan'a bıraktı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.

Öncelikle Beşiktaş savunmasının önemli ismi Domagoj Vida, sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. Hırvat oyuncu, 12. dakikada kendini yere bıraktı ve yaklaşık 8 dakika kendini denedi ancak oyuna devam edemedi ve sekerek kenara geldi. Vida'nın yerine Welinton 20. dakikada oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlıların yeni yıldızı Alex Teixeira da sakatlık yaşadı. Maç öncesi de sakatlıktan yeni döndüğü için oynayıp oynamadığı belirsiz olan Brezilyalı, 43. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Alex için maç öncesinde, "Alex Teixeira oynamak istedi. Birlikte karar verdik." demişti.
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