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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta zorunlu değişiklik! Domagoj Vida oyuna devam edemedi

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Yıldız isim oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda yıldız oyunculardan Domagoj Vida sakatlanarak oyundan çıktı. Hırvat stoper, 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşiya geldi. Siyah beyazlılarda şok bir sakatlık yaşandı. Takımın deneyimli oyuncularından Domagoj Vida, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Hırvat stoper 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı.

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