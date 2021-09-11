11 Eylül 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta zorunlu değişiklik! Domagoj Vida oyuna devam edemedi
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda yıldız oyunculardan Domagoj Vida sakatlanarak oyundan çıktı. Hırvat stoper, 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşiya geldi. Siyah beyazlılarda şok bir sakatlık yaşandı. Takımın deneyimli oyuncularından Domagoj Vida, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Hırvat stoper 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı.
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