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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçında Miralem Pjanic'ten klas asist! Kaleciyle karşı karşıya bıraktı

Pjanic’ten klas asist! Kaleciyle karşı karşıya bıraktı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar 7. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, yeni transfer Miralem Pjanic tek pasla yaptığı asistle Belçikalı golcüyü kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Boşnak yıldız siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini topladı. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında son şampiyon Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 7. dakikasında yeni transfer Michy Batshuayi siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirirken, asisti ise bir başka yeni transfer Miralem Pjanic yaptı.

Boşnak yıldız siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı ve attığı tek pasla sosyal medyada gündem oldu. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, ilk maçtan Beşiktaşlı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Pjanic'in ilk yarı istatistikleri:

73 topla buluşma
%81 pas isabeti
4 kilit pas
4/6 uzun top
5/6 ikili mücadele

İşte 31 yaşındaki oyuncunun o pası:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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