11 Eylül 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Kayserispor 2-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3 puan Kayserispor’un!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kayserispor maçı Mensah'ın golüyle 2-0 kazandı. Geride kalan 3 maçında 1 galibiyet alan Kayserispor, bu maçı da kazanarak galibiyet sayısını 2'ye çıkarmış oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maçı Kayserispor, 33. dakikada Bernard Mensah'ın ve 90+3'te Miguel Cardozo'nun golleriyle 2-0 kazandı. Mensah'ın golünde asisti Mame Thiam yaptı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

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