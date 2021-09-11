Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kayserispor maçı Mensah'ın golüyle 2-0 kazandı. Geride kalan 3 maçında 1 galibiyet alan Kayserispor, bu maçı da kazanarak galibiyet sayısını 2'ye çıkarmış oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maçı Kayserispor, 33. dakikada Bernard Mensah'ın ve 90+3'te Miguel Cardozo'nun golleriyle 2-0 kazandı. Mensah'ın golünde asisti Mame Thiam yaptı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

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