TFF 14 kulübe daha Ulusal Lisans verdi! Toplam sayı 34 oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, iki değerlendirme sonucunda 14 kulübe daha lisans verildiğini açıkladı. Böylelikle Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'den toplam 34 kulüp, UEFA Lisansı ve Ulusal Lisans almaya hak kazandı.
İki değerlendirme sonucunda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'den toplam 34 kulüp, UEFA Lisansı ve Ulusal Lisans almaya hak kazandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulundu.
Kurul, en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelemek için ikinci kez bir araya geldi.
Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig'den Adana Demirspor ve Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'den Adanaspor, Misli.com 2. Lig'den Ankara Demirspor, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum, Ergene Velimeşespor, İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Pazarspor, Sivas Belediyespor ve Uşakspor kulüplerine tanınan süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları için Ulusal Lisans verdi.
Kurul, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı maddeleri uyarınca para cezası uygulayarak, ikinci bir 30 günlük ek süre tanıdı.
LİSANS ALAN KULÜP SAYISI 34
TFF Kulüp Lisans Kurulunun UEFA Lisansı ve Ulusal Lisans verdiği kulüp sayısı 34'e ulaştı.
Kurul, 20 Mayıs 2021'de yaptığı ilk değerlendirme toplantısında Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile TFF 1. Lig'den İstanbulspor ve Turkcell Kadın Futbol Ligi'nden Beşiktaş Vodafone'a UEFA Lisansı vermişti.
Ayrıca TFF 1 . Lig'den Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor ile Misli.com 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Kırklarelispor, Manisa ve Niğde Anadolu kulüpleri de Ulusal Lisans almaya uygun bulmuştu.
İkinci toplantı sonrasında eklenen 14 kulüple 2021-2022 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 20'den 34'e yükselmiş oldu.
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