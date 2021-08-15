17 Ağustos 2021, Salı

SÜPER LİG

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe sezona 'Mesut' başladı!

Fenerbahçe sezona ’Mesut’ başladı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, 26 yıl sonra lige yeniden çıkan Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler Mesut Özil'in attığı golle 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda ligin yeni ekibi Adana Demirspor'la kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 46. dakikada Mesut Özil kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe yeni sezona 3 puanla başladı. Adana Demirspor ise lige puansız başladı.

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SERDAR DURSUN DEVAM EDEMEDİ!

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Samatta'nın yerine oyuna giren Serdar Dursun, omzundan yaşadığı sakatlık sonrasında 70. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

SEZONUN İLK GOLÜ MESUT ÖZİL'DEN!

Fenerbahçe'nin adına 2021-2022 sezonunun ilk golü Mesut Özil'in ayağından geldi. 32 yaşındaki yıldıza asisti ise İrfan Can Kahveci yaptı.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Castro'nun şutu direkten döndü

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Gustavo'nun attığı topa Samatta hareketlendi, kaleci Muric topu uzaklaştırdı.

10. dakikada Samatta'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

16. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Osayi'nin kale sahasına çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topla buluşan Samatta'nın ise vuruşuna savunma izin vermedi.

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33. dakikada Lucas Castro'nun sol çaprazdan yerden şutunda top direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanattan Zajc'ın ortasında seken meşin yuvarlak Samatta'ya da çarpıp dışarı çıktı.

45+1. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar 0-0 eşitlikle soyunma odasına gitti.

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GOL! 46. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin içeriye gönderdiği topa Mesut Özil dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotalle'nin şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

60. dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Attila Szalai'nin rövaşatasında top dışarı çıktı.

78. dakikada ceza sahası içindeki karambolde Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'a çarparak uzaklaştı.

79. dakikada Lucas Castro'nun arka direğe gönderdiği topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda yerden seken top dışarı çıktı.

83. dakikada Svensson'un sağdan ön direğe doğru ortasında topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazda toplu buluşan Gökhan İnler'in yerden şutunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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