Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın harcama limitleri netleşti!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon planlamaları başlarken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın harcama limitleri merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın limiti 499 milyon, Fenerbahçe'nin 409 milyon ve Beşiktaş'ın 338 milyon TL'ydi. Üç dev takımın harcama limitlerinde büyük oranda düşüşe gidileceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Bankalar Birliği'nin ortak çalışması sonucu belirlenen Harcama Limitleri 2020/21 futbol sezonunda rekor kırmıştı. 21 kulüp için belirlenen limit tutarı 3.6 milyar lira olarak kayda geçmişti.

2021/22 sezonu için harcama limitleri henüz açıklanmadı. Ancak daha önce TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de belirttiği gibi bu yıl harcama limitleri düşecek. Bunda da hem kulüplerin gelirlerinin azalması hem de sapma payının değişmesi neden olacak. Ajansspor'un haberine göre bu yıl beklenen harcama limiti tutarı yaklaşık olarak 3.1 milyar lira seviyesinde olacak. Eğer TFF kulüplere bu yıl da destek verirse harcama limitleri 200 milyon lira daha arttırabilir. Tüm bu rakamlar kulüplerin futbolcu satışına ve sponsorluk anlaşmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

Galatasaray'ın harcama limiti: 374 milyon TL

Galatasaray geçtiğimiz sezon 499 milyon liralık harcama limiti ile bu alanda Süper Lig'de ilk sırada yer aldı. Ancak sarı-kırmızılı takımın bu yıl Avrupa geliri ve tribün geliri olmadı. Bu yüzden de gelirleri düştü. Galatasaray'ın harcama limitlerinin de buna paralel olarak düşmesi bekleniyor. Bu düşüş yüzde 25 seviyesinde. Böylece Galatasaray'ın bu yılki harcama limitinin 374 milyon lira bandında olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin harcama limiti: 307 milyon TL

Harcama limitleri konusunda geçtiğimiz sezon yaptığı itirazlar ve anlaşmalar kabul edilen Fenerbahçe 409 milyon liralık harcama limitine sahip olmuştu. Ancak bu limitin bu yıl yüzde 25 düşmesi bekleniyor. Eğer bu düşüş gerçekleşirse Fenerbahçe gelecek sezon 307 milyon liralık limite sahip olacak.

Beşiktaş'ın harcama limiti: 304 milyon TL

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olması harcama limitlerini de etkileyecek. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon 338 milyon liralık harcama limitine sahipti. Bu oranın gelecek sezon yüzde 10 düşüşle 304 milyon lira olması bekleniyor.

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