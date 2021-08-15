Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'ya büyük tepki! Taraftarlar topa tuttu

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta maça ilk 11'de başladı. Tanzanyalı golcü performansıyla sınıfta kalırken, sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan topa tuttu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sarı lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Adana Demirspor sahasında taraftarları önünde oynamanın verdiği enerjiyle sarı lacivertli kalede pek çok kez tehlike yaratırken Fenerbahçe hücumda istediğini bulamadı.



Mesut Özil'in golüne ve 3 puana rağmen sarı lacivertli taraftarlar oynanan futboldan memnun kalmazken, Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi, ikinci yarının başında yerini Serdar Dursun'a bırakan Samatta oldu.



Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada topa tuttukları Samatta için "Forvetsiz oynuyoruz", "Samatta acaba takasla gider mi?" ve "Koskoca Fenerbahçe forvetsiz oynuyor" şeklinde ifadeler kullandı.



İşte sosyal medyada Samatta hakkında yapılan eleştirilerden bazıları:

























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