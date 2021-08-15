Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'ya büyük tepki! Taraftarlar topa tuttu
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta maça ilk 11'de başladı. Tanzanyalı golcü performansıyla sınıfta kalırken, sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan topa tuttu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sarı lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Adana Demirspor sahasında taraftarları önünde oynamanın verdiği enerjiyle sarı lacivertli kalede pek çok kez tehlike yaratırken Fenerbahçe hücumda istediğini bulamadı.
Mesut Özil'in golüne ve 3 puana rağmen sarı lacivertli taraftarlar oynanan futboldan memnun kalmazken, Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi, ikinci yarının başında yerini Serdar Dursun'a bırakan Samatta oldu.
Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada topa tuttukları Samatta için "Forvetsiz oynuyoruz", "Samatta acaba takasla gider mi?" ve "Koskoca Fenerbahçe forvetsiz oynuyor" şeklinde ifadeler kullandı.
İşte sosyal medyada Samatta hakkında yapılan eleştirilerden bazıları:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası