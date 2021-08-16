17 Ağustos 2021, Salı
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Süper Lig maç özetleri A Spor'da
Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'de dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.
Süper Lig'de 2021-22 sezonu Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ile başladı. A Spor'dan da bu doğrultuda dev bir müjde geldi. Artık Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.
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