17 Ağustos 2021, Salı

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Castro'nun şutu direkten döndü

A.Demirspor F.Bahçe maçında direğe takıldı!
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibi 32. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta direğe takıldı. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri...

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibi 32. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta direğe takıldı.

İŞTE O POZİSYON;



*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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