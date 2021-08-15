Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Luiz Gustavo'nun şutu direkten döndü!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Mücadelenin 9. dakikasında Luiz Gustavo'nun harita şutu direkten döndü. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda gol bekledi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in ilk hafta maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 9. dakikasında Luiz Gustavo'nun şutu direkten dönerken, top çizgi üzerinden oyuna geri döndü. Sarı-lacivertliler bu pozisyon sonrasında gol beklese de oyun devam etti.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ