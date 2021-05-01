01 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Beşiktaş 7-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş şampiyonluğa kanatlandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 39. hafta karşılaşmasında lider sahasında kotasına girmek isteyen 'u ağırladı. Siyah-beyazlıların yıldızlarının şov yaptığı mücadeleyi ev sahibi ekip 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş kalan 3 maçtan 4 puan çıkarması halinde bile sezonunun şampiyonu olacak.

'in 39. haftasında lider , 'ta 'u ağırladı. Mücadele siyah-beyazlıların 7-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri (4), N'Koudou, ve (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 81'e çıkardı ve liderliğini perçinledi. ise ligde 4 maç aradan sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı.

3 MAÇTA 4 PUAN ŞAMPİYON YAPACAK!

Beşiktaş, kalan 3 maçta 4 puan ve daha fazlasını toplaması halinde sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL! 65. dakikada Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortayı Larin düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 7-0.

GOL! 55. dakikada Larin kendisinin 3. takımının 6. golüne imza atıyor. 6-0.

İlk yarı 5-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

GOL! 44. dakikada Rosier'in asistinde Rıdvan topu ağlarla buluşturdu. 5-0.

SAKATLIK! 43. dakikada Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou sakatlanarak yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

GOL! 38. dakikada Ghezzal'ın asistinde N'Koudou şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0.

GOL! 14. dakikada Rosier'in ortasında Ljajic harika bir tek dokunuşla topu Larin'e gönderdi, Kanadalı golcü kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. 3-0.

GOL! 10. dakikada Beşiktaş ön alanda presini sürdürdü, Hatayspor defansı hata yaptı Larin ve Atiba paslaştı, Kanadalı golcü dar açıdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0.

GOL! 2. dakikada Rachid Ghezzal'in kullandığı korner atışında ön direkte Akintola ters bir kafa vuruşuyla kendi filelerini havalandırdı. 1-0.

Ayrıntılar geliyor...

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