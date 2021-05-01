Beşiktaş 7-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmasında lider Beşiktaş sahasında Avrupa Ligi kotasına girmek isteyen Hatayspor'u ağırladı. Siyah-beyazlıların yıldızlarının şov yaptığı mücadeleyi ev sahibi ekip 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş kalan 3 maçtan 4 puan çıkarması halinde bile 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cyle Larin (4), N'Koudou, Rıdvan Yılmaz ve Akintola (k.k) kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 81'e çıkardı ve liderliğini perçinledi. Hatayspor ise ligde 4 maç aradan sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı.
3 MAÇTA 4 PUAN ŞAMPİYON YAPACAK!
Beşiktaş, kalan 3 maçta 4 puan ve daha fazlasını toplaması halinde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
GOL! 65. dakikada Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortayı Larin düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 7-0.
GOL! 55. dakikada Larin kendisinin 3. takımının 6. golüne imza atıyor. 6-0.
İlk yarı 5-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.
GOL! 44. dakikada Rosier'in asistinde Rıdvan topu ağlarla buluşturdu. 5-0.
SAKATLIK! 43. dakikada Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou sakatlanarak yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.
GOL! 38. dakikada Ghezzal'ın asistinde N'Koudou şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0.
GOL! 14. dakikada Rosier'in ortasında Ljajic harika bir tek dokunuşla topu Larin'e gönderdi, Kanadalı golcü kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. 3-0.
GOL! 10. dakikada Beşiktaş ön alanda presini sürdürdü, Hatayspor defansı hata yaptı Larin ve Atiba paslaştı, Kanadalı golcü dar açıdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0.
GOL! 2. dakikada Rachid Ghezzal'in kullandığı korner atışında ön direkte Akintola ters bir kafa vuruşuyla kendi filelerini havalandırdı. 1-0.
Ayrıntılar geliyor...
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