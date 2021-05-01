Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Hatayspor maçında bir rekor daha kırıldı! Vodafone Park'ta ilk kez...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluğa koşan Beşiktaş, rakibine gol olup yağdı. Siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında sergilediği performansla, evinde bir ilki yaşadı.

Hatay filelerine gol yağdıran Beşiktaş, kapılarını 2016 yılında açılan yeni stadı Vodafone Park'ta ilk kez 7 gol birden attı.

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