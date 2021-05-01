01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Hatayspor maçında bir rekor daha kırıldı! Vodafone Park'ta ilk kez...

Rekorların gecesi! Vodafone Park'ta ilk kez...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 39. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Siyah beyazlılar, adeta şov yaptığı maçta kalesine 7 gol birden gönderdi. Aynı zamanda maçı, 'ın stadı 'ta ilk kez skorun 7-0 olduğu maç olarak tarihe geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluğa koşan Beşiktaş, rakibine gol olup yağdı. Siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında sergilediği performansla, evinde bir ilki yaşadı.

filelerine gol yağdıran Beşiktaş, kapılarını 2016 yılında açılan yeni stadı 'ta ilk kez 7 gol birden attı.

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