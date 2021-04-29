29 Nisan 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: , Ahmet, , Caner, Uğur, Hakan, , Fajr, Gradel, Erdoğan, Kayode

Yeni Malatyaspor: Ertaç, , Hadebe, Semih, , Ahmed Ildız, Mustafa Eskihellaç, Zeki Yavru, , Tetteh

BB Erzurumspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Ankaragücü - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BB Erzurumspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BB Erzurumspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Kara Kartal şampiyonluğa uçuyor! Kara Kartal şampiyonluğa uçuyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör