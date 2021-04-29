Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Gradel, Erdoğan, Kayode

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Ahmed Ildız, Mustafa Eskihellaç, Zeki Yavru, Kubilay Kanatsızkuş, Tetteh

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