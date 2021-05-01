01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Hatayspor maçında gol oldu yağdı! 2010-2011'den bu yana...

Kartal gol oldu yağdı! 2010-2011'den bu yana...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 39. haftasında sahasında 'u ağırladı. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin 14. dakikasında 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 2010-11 sezonundan bu yana en erken bu skora ulaştığı maçını oynadı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından sahasında ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar çok hızlı başladı. Beşiktaş 2, 12 ve 14. dakikalarda bulduğu gollerle durumu 3-0'a getirdi.

14 dakikada 3 gol bulan Beşiktaş, 2010-11 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında 3-0'lık skoru en hızlı bulan takım oldu.

Maç başladı gol geldi! İşte o anlar... haberin devamı

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