Beşiktaş Hatayspor maçında gol oldu yağdı! 2010-2011'den bu yana...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u ağırladı. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin 14. dakikasında 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 2010-11 sezonundan bu yana en erken bu skora ulaştığı maçını oynadı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar çok hızlı başladı. Beşiktaş 2, 12 ve 14. dakikalarda bulduğu gollerle durumu 3-0'a getirdi.

14 dakikada 3 gol bulan Beşiktaş, 2010-11 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında 3-0'lık skoru en hızlı bulan takım oldu.

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