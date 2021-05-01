01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Hatayspor maçında N'Koudou sakatlandı! Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 39. haftasında sahasında 'u ağırladı. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin 43. dakikasında N'Koudou sakatlandı ve yerini 'a bıraktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 39. hafta maçında lider ile Atakaş kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 43. dakikasında Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 26 yaşındaki oyuncu yerini 'a bıraktı.

Fransız yıldızın Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

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