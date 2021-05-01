01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Hatayspor maçında N'Koudou sakatlandı! Galatasaray derbisinde...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u ağırladı. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin 43. dakikasında N'Koudou sakatlandı ve yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 39. hafta maçında lider Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 43. dakikasında Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 26 yaşındaki oyuncu yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.
Fransız yıldızın Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.
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