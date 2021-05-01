Beşiktaş Hatayspor maçında N'Koudou sakatlandı! Galatasaray derbisinde...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u ağırladı. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin 14. dakikasında 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 2010-11 sezonundan bu yana en erken bu skora ulaştığı maçını oynadı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)