Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Çok üzüldük, buraya kazanmaya gelmiştik. Sonu ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı. 0-0 biten maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Şampiyonluk yolunda, kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı."

"Alanyaspor ve Çağdaş hocayı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sezon başından beri inandıkları bir sistem var. Güçlü ve iyi organizasyonu olan bir takım. Onları tebrik ederek giriş yapayım."

"Hiçbir şey bitmedi. Net bir şekilde camiamızın ve oyuncularımızın bunu bilmesi gerek diye düşünüyorum. Biz sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz."

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