29 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Emre Belözoğlu'dan flaş sözler!

Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! Sonu ne olursa olsun...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında , deplasmanda ile golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü , mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Çok üzüldük, buraya kazanmaya gelmiştik. Sonu ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

'in 38. haftasında , ile berabere kaldı. 0-0 biten maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Şampiyonluk yolunda, kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı."

"Alanyaspor ve Çağdaş hocayı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sezon başından beri inandıkları bir sistem var. Güçlü ve iyi organizasyonu olan bir takım. Onları tebrik ederek giriş yapayım."

"Hiçbir şey bitmedi. Net bir şekilde camiamızın ve oyuncularımızın bunu bilmesi gerek diye düşünüyorum. Biz sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz."

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