24 Nisan 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Trabzonspor 2-0 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına Djaniny ile esti! Beraberlik serisi son buldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında sahasında 'ü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 'nin golleriyle 2-0 kazandı ve 5 haftalık beraberlik serisine son verdi.

'in 37. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. (p) ve 66 dakikalarda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 5 maçlık beraberlik serisine son verirken, yenilmezlik serisini ise 8 maça yükseltti. Ayrıca bordo-mavili takım 63 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Fatih 'ün ise 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 50 puanda kaldı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Karagümrük maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.

8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdulkadir Parmak açıklaması!

12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.

17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.

37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.

Trabzonspor-Karagümrük maçının ardından Francesco Farioli: Oyunumuzdan memnunum

39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının ardından Abdullah Avcı konuştu!

52. dakikada Biglia'nın ara pasında sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu, topu altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in önüne aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu, Uğurcan Çakır çıkardı.

55. dakikada Mevlüt Erdinç'in soldan ortasında, arka direkte Salibur'un gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelerek gol izni vermedi.

GOL! 65. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun hatalı geri pasında topla buluşan Djaniny, kaleci Viviano'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

67. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Viviano topu uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Konyaspor'da 2 isim G.Saray maçında cezalı! Konyaspor'da 2 isim G.Saray maçında cezalı!
Konya'da puanlar paylaşıldı Konya'da puanlar paylaşıldı
Beşiktaş ve G.Saray maçlarının VAR hakemleri belli oldu! Beşiktaş ve G.Saray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör