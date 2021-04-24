Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Djaniny'nin golleriyle 2-0 kazandı ve 5 haftalık beraberlik serisine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. (p) ve 66 dakikalarda Djaniny kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 5 maçlık beraberlik serisine son verirken, yenilmezlik serisini ise 8 maça yükseltti. Ayrıca bordo-mavili takım 63 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Fatih Karagümrük'ün ise 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 50 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.

8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.

12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.

17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.

37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.

52. dakikada Biglia'nın ara pasında sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu, topu altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in önüne aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu, Uğurcan Çakır çıkardı.

55. dakikada Mevlüt Erdinç'in soldan ortasında, arka direkte Salibur'un gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelerek gol izni vermedi.

GOL! 65. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun hatalı geri pasında topla buluşan Djaniny, kaleci Viviano'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

67. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Viviano topu uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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