24 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının ardından Abdullah Avcı konuştu!

Avcı maç sonu konuştu! Kazanmak iyi geldi
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında , evinde Fatih ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanan bordo mavililerde teknik direktör , mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

'in 37. haftasında sahasında Fatih 'ü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ardından bordo-mavililerde teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Galip gelmek şehre, camiaya iyi hissettiriyor ama bu oyun bir akıl oyununa döndü. çok değişiyor. kendi oyununu oynar söylemleri kalktı, rakibe göre değişebilir."

"Tamamen topla oynamak isteyen bir hocaları var. Daha ileri boyutta artık. Alanya'da da aynıydı. İtalya'da Sassuolo'da çalışıyordu teknik adamları. Tebrik ediyorum."

"Oyun disiplinine uymak beni mutlu etti. Bugün kazanmak tekrar çok güzel. 63 puan, geldiğimiz günden bu yana tüm istatistiklerimiz yukarı doğru seyretti. Hızla gelişmemiz lazım, burası Trabzonspor."

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