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Antalyaspor-Galatasaray | CANLI

Antalyaspor-Galatasaray | CANLI
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar son 8 maçta 2 galibiyet alırken, bu mücadeleden 3 puan alıp zirve takibini devam ettirmek istiyor. Akdeniz temsilcisi ise 2 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto 'in 37. haftasında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

ANTALYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Bahadır, Kudriashov, Ufuk, Bünyamin, Amilton, Serdar Gürler, Ribeiro, Podolski.

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem, Halil Dervişoğlu.


ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Galatasaray maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Son 5 maçında 1 galibiyet alan kırmızı-beyazlıların düşme hattı ile arasındaki puan farkı da 7'ye düştü. 42 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, son 5 karşılaşmasında Ankaragücü'ne 1-0, DG Sivasspor'a 4-2, Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-2 kaybederken, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu beş karşılaşmada Antalyaspor, 7 gol atıp, 12 gol yedi. Antalyaspor geride kalan 35 hatada, 9 galibiyet, 15 beraberlik 11 de yenilgi aldı. Güney ekibi 15 beraberlik ile ligde en azla berabere kalan takım konumundaki yerini koruyor.

SON 8 MAÇIN SADECE 2'SİNİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

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