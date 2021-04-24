Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar son 8 maçta 2 galibiyet alırken, bu mücadeleden 3 puan alıp zirve takibini devam ettirmek istiyor. Akdeniz temsilcisi ise 2 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

ANTALYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Bahadır, Kudriashov, Ufuk, Bünyamin, Amilton, Serdar Gürler, Ribeiro, Podolski.

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem, Halil Dervişoğlu.





ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Galatasaray maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Son 5 maçında 1 galibiyet alan kırmızı-beyazlıların düşme hattı ile arasındaki puan farkı da 7'ye düştü. 42 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, son 5 karşılaşmasında Ankaragücü'ne 1-0, DG Sivasspor'a 4-2, Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-2 kaybederken, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu beş karşılaşmada Antalyaspor, 7 gol atıp, 12 gol yedi. Antalyaspor geride kalan 35 hatada, 9 galibiyet, 15 beraberlik 11 de yenilgi aldı. Güney ekibi 15 beraberlik ile ligde en azla berabere kalan takım konumundaki yerini koruyor.

SON 8 MAÇIN SADECE 2'SİNİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

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