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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Karagümrük maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında , sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, bordo mavililer mücadelenin 15. dakikasında Djaniny'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İşte Trabzonspor'un kazandığı penaltı anı... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

, Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk golü bordo mavililerde Djaniny'in penaltı vuruşuyla geldi.

Dakikalar 11'i gösterdiğinde Nwakaeme'nin kafa vuruşu Karagümrüklü Fatih Kuruçuk'un eline çarparken, maçın hakemi VAR'a gitti.

VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in uyarısı sonrası Ali Şansalan, pozisyonu izledi ve penaltı düdüğünü çaldı.

Bununla beraber 14. dakikada Djaniny, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.

İŞTE O POZİSYON

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