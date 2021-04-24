Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdulkadir Parmak açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'la geçti. Galibiyetin ardından konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılma kararına da değindi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü Djaniny'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 5 maç sonra galibiyetle tanışarak yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından konuşurken, Abdulkadir Parmak'a da değindi.

İşte Ağaoğlu'nun o sözleri:

Sezon sonunda oyuncunun sözleşmesi bitse dahi, bir Türk kulübünde oynuyorsa, ön anlaşma bile yok. Yurt dışında sadece ön anlaşma imzalama şansına sahipsiniz. Ön anlaşma bir anlam ifade etmiyor ama anlaşma aşamasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var, temaslarımızın devam ettiği 2-3 oyuncu da var. Amacımız, hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak maça başlamak. Hocanın ve izlemenin talepleri doğrultusunda belirli noktaya geldiğimiz oyuncular var.

Teklifler var, menajerler vasıtasıyla gelenler var, izlemeye gelen kulüpler var ama önce alacaklarımızı alalım, satacaklarımıza sonra bakarız düşüncesi içindeyiz. Şu anda stratejimiz bu.

Abdulkadir Parmak'ın cezası, Galatasaray maçından sonraki disiplinsiz davranışlarından dolayı verildi.

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