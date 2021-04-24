24 Nisan 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Denizlispor 1-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yiğido yenilmezlik serisini sürdürdü!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında düşme hattında bulunan sahasında 'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

'in 37. haftasında Yukatel ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Denizlispor'un golünü 59. dakikada atarken, 'un golü ise 32. dakikada 'den geldi. 'da Kayode'nin 79. dakikada attığı gol VAR'a takıldı.

Bu sonuçla birlikte Denizlispor 28 puana yükseldi. Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıkarken 52 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan'nın ortasında Rodallega topu kafayla uzaklaştırıyor.

22. dakikada Fajr kullandığı köşe vuruşunda Hakan topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin yanından dışarı çıktı.

GOL! 32. dakikada Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada keleci Abdulkadir topu elinde kaçırırken, Kayode meşin yuvarlağı iyi takip ederek yan çizgiden ağlarla buluşturdu. 0-1

39. dakikada Mesanovic'in savunma arkasına gönderdiği topu önünde bulan Sagal, sağ çaprazdan rakibi geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci gole izin vermedi.

51. dakikada Sivasspor'da sol taç çizgisinden ceza sahası içine doğru Erdoğan orta açtı. Gradel'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

58. dakikada kaleci Abdülkadir'in hatalı pasıyla buluşan Kayode'nin şutu direkten döndü.

GOL! 60. dakikada Rodallega tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önledi. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Diskerud'un vuruşu top ağlarla buluştu. 1-1

71. dakikada Denizlispor'da Hasan ile duvar pası yapan Leismann ceza sahasına doğru yöneldi. Uzak mesafeden şansını deneyen Leismann'ın vuruşu auta çıktı.

79. dakikada Sagal, sağ çizgiden rakip ceza sahası içine topla girerek Tusha'ya pasını verdi. Tusha'nın vuruşu ise savunmadan döndü.

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