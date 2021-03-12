12 Mart 2021, Cuma

SÜPER LİG

Başakşehir 2-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal'a yan bakılmıyor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 30. haftasında deplasmanda 'i 3-2 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

'in 30. haftasında heyecan başladı. Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında 'ı konuk etti. Nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 63'e yükseltti ve bu haftayı da lider kapatmayı garantiledi.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Larin, ve de Souza'dan geldi. Ev sahibi Başakşehir'in gollerini ise ve kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 63'e yükseltti. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA GOL ATMAYAN 3 İSİM KALDI

Başakşehir karşısında siyah-beyazlı ekibi 2-1 öne geçiren golü atan Welinton, Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza attı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon gol sevinci yaşamayan 3 isim kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ilk yarıyı Larin'in golüyle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Deniz Türüç skora eşitliği getirirken, Beşiktaş'ta Welinton, 68. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Ghezzal'ın kullandığı korner atışında savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran Brezilyalı futbolcu, fileleri havalandırırken Beşiktaş formasıyla da ilk golüne imza attı. Ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekipte kadrodaki oyunculardan yalnızca 3'ü gol sevinci yaşamadı. Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero, bu sezon gol atamayan isimler olurken, bu futbolculardan Dorukhan'ın 3, Rıdvan Yılmaz'ın da 2 asisti bulunuyor. Beşiktaş'ın kadrosundaki futbolculardan gole katkı yapamayan tek isim olarak Montero kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN GOL HASRETİ SON BULDU

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'in konuğu olan Beşiktaş, maçın ilk yarısını Larin'in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapadı. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'ndaki ilk golünü atmış oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 42. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 önde gitti. Bu gol aynı zamanda Kartal'ın, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'nda bulduğu ilk gol olma özelliğini de taşıyor.

Rakibine konuk olduğu son 3 karşılaşmayı 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş'ın, Başakşehir'deki son golünü şu an turuncu-lacivertli formayı terleten Demba Ba kaydetmişti. Ba, 2016-2017'de Medipol Başakşehir'in 3-1 galip geldiği müsabakada 87. dakikada Aboubakar'ın asistinde ağları sarsmıştı.

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