Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başladı. Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 63'e yükseltti ve bu haftayı da lider kapatmayı garantiledi.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Larin, Welinton ve Josef de Souza'dan geldi. Ev sahibi Başakşehir'in gollerini ise Deniz Türüç ve Demba Ba kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 63'e yükseltti. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA GOL ATMAYAN 3 İSİM KALDI

Başakşehir karşısında siyah-beyazlı ekibi 2-1 öne geçiren golü atan Welinton, Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza attı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon gol sevinci yaşamayan 3 isim kaldı.



Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ilk yarıyı Larin'in golüyle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Deniz Türüç skora eşitliği getirirken, Beşiktaş'ta Welinton, 68. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Ghezzal'ın kullandığı korner atışında savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran Brezilyalı futbolcu, fileleri havalandırırken Beşiktaş formasıyla da ilk golüne imza attı. Ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekipte kadrodaki oyunculardan yalnızca 3'ü gol sevinci yaşamadı. Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero, bu sezon gol atamayan isimler olurken, bu futbolculardan Dorukhan'ın 3, Rıdvan Yılmaz'ın da 2 asisti bulunuyor. Beşiktaş'ın kadrosundaki futbolculardan gole katkı yapamayan tek isim olarak Montero kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN GOL HASRETİ SON BULDU

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'in konuğu olan Beşiktaş, maçın ilk yarısını Larin'in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapadı. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'ndaki ilk golünü atmış oldu.



Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 42. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 önde gitti. Bu gol aynı zamanda Kartal'ın, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'nda bulduğu ilk gol olma özelliğini de taşıyor.



Rakibine konuk olduğu son 3 karşılaşmayı 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş'ın, Başakşehir'deki son golünü şu an turuncu-lacivertli formayı terleten Demba Ba kaydetmişti. Ba, 2016-2017'de Medipol Başakşehir'in 3-1 galip geldiği müsabakada 87. dakikada Aboubakar'ın asistinde ağları sarsmıştı.

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