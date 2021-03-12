12 Mart 2021, Cuma
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Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ilk yarıyı Larin'in golüyle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Deniz Türüç skora eşitliği getirirken, Beşiktaş'ta Welinton, 68. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Ghezzal'ın kullandığı korner atışında savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran Brezilyalı futbolcu, fileleri havalandırırken Beşiktaş formasıyla da ilk golüne imza attı. Ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekipte kadrodaki oyunculardan yalnızca 3'ü gol sevinci yaşamadı. Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero, bu sezon gol atamayan isimler olurken, bu futbolculardan Dorukhan'ın 3, Rıdvan Yılmaz'ın da 2 asisti bulunuyor. Beşiktaş'ın kadrosundaki futbolculardan gole katkı yapamayan tek isim olarak Montero kaldı.
Başakşehir-Beşiktaş maçında Welinton ilk golünü kaydetti
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar üst üste 6. galibiyetini aldı. (BJK spor haberleri)
Başakşehir karşısında siyah-beyazlı ekibi 2-1 öne geçiren golü atan Welinton, Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza attı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon gol sevinci yaşamayan 3 isim kaldı.
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ilk yarıyı Larin'in golüyle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Deniz Türüç skora eşitliği getirirken, Beşiktaş'ta Welinton, 68. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Ghezzal'ın kullandığı korner atışında savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran Brezilyalı futbolcu, fileleri havalandırırken Beşiktaş formasıyla da ilk golüne imza attı. Ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekipte kadrodaki oyunculardan yalnızca 3'ü gol sevinci yaşamadı. Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero, bu sezon gol atamayan isimler olurken, bu futbolculardan Dorukhan'ın 3, Rıdvan Yılmaz'ın da 2 asisti bulunuyor. Beşiktaş'ın kadrosundaki futbolculardan gole katkı yapamayan tek isim olarak Montero kaldı.
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