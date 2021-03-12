12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Başakşehir-Beşiktaş maçında Welinton ilk golünü kaydetti

Welinton siftah yaptı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 30. haftasında deplasmanda 'i 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar üst üste 6. galibiyetini aldı. ( haberleri)

karşısında siyah-beyazlı ekibi 2-1 öne geçiren golü atan Welinton, formasıyla ilk golüne imza attı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon gol sevinci yaşamayan 3 isim kaldı.

'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ilk yarıyı 'in golüyle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında skora eşitliği getirirken, Beşiktaş'ta Welinton, 68. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Ghezzal'ın kullandığı korner atışında savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran Brezilyalı futbolcu, fileleri havalandırırken Beşiktaş formasıyla da ilk golüne imza attı. Ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekipte kadrodaki oyunculardan yalnızca 3'ü gol sevinci yaşamadı. Toköz, ve , bu sezon gol atamayan isimler olurken, bu futbolculardan Dorukhan'ın 3, Rıdvan Yılmaz'ın da 2 asisti bulunuyor. Beşiktaş'ın kadrosundaki futbolculardan gole katkı yapamayan tek isim olarak Montero kaldı.
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