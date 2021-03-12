Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Sergen Yalçın ile uzun yıllar devam edeceğiz
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Sergen Yalçın ile hiç bir problem yok uzun yıllar devam edeceğiz" dedi. (BJK spor haberleri)
İşte o açıklamalar;
"Sözleşme konuşuluyor gelecek sezonla alakalı, gereksiz konuşmalar oluyor. Hocamızla alakalı hiçbir problem yok, hocamız bizden, biz ondan memnunuz. Camiamız bu noktada endişe duymasın, bir şekilde beraber uzun yıllar devam edeceğiz."
"Bugün kazandığımız için mutluyuz ama VAR'dan gelmeyen iki penaltı var. Biz sahada oynayıp, sahada kazanmayı umuyoruz. Seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını, ne futbolu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum."
"Kupa da çok önemli bizim için. Sonra Fenerbahçe derbisi var, biz maç ayrımı yapmıyoruz. Bu 3 puan ne kadar önemliyse, bundan sonrası da önemli.
"Kadronun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Yedek kulübesinde de ciddi isimler var. Sene aşından beri yaratılmış bir algı bu. Sene başında da bu şekilde cevap verdiğimizde insanlar bizi eleştirdi. Takımımızın iyi olduğunu söylediğimizde transferler yetersiz dendi."
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