12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Sergen Yalçın ile uzun yıllar devam edeceğiz

Kocadağ'dan Sergen Yalçın açıklaması! Sözleşme konusu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın 'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, " ile hiç bir problem yok uzun yıllar devam edeceğiz" dedi. ( haberleri)

Asbaşkanı Emre Kocadağ -Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

"Sözleşme konuşuluyor gelecek sezonla alakalı, gereksiz konuşmalar oluyor. Hocamızla alakalı hiçbir problem yok, hocamız bizden, biz ondan memnunuz. Camiamız bu noktada endişe duymasın, bir şekilde beraber uzun yıllar devam edeceğiz."

"Bugün kazandığımız için mutluyuz ama 'dan gelmeyen iki penaltı var. Biz sahada oynayıp, sahada kazanmayı umuyoruz. Seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını, ne futbolu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum."

" da çok önemli bizim için. Sonra var, biz maç ayrımı yapmıyoruz. Bu 3 puan ne kadar önemliyse, bundan sonrası da önemli.

"Kadronun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Yedek kulübesinde de ciddi isimler var. Sene aşından beri yaratılmış bir algı bu. Sene başında da bu şekilde cevap verdiğimizde insanlar bizi eleştirdi. Takımımızın iyi olduğunu söylediğimizde transferler yetersiz dendi."

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