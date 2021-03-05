05 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışındaki Beşiktaş, puan kaybı yaşamadan yerini korumak istiyor. Gaziantep FK ise kazanarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 5 Mart Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CENK TOSUN YOK

Beşiktaş'ta hazırlıklar bu akşam yapılacak antrenmanla tamamlanacak ve takım, 'nde kampa girecek. Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik isim oldu. maçında sakatlanan golcü futbolcunun dizindeki ödem gitti ancak Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Cenk'in deplasmanında kadrodaki yerini alması bekleniyor.

EVİNDE KAYIP YOK

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK!

deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan çifte bomba! Ozan Tufan... Sergen Yalçın'dan çifte bomba! Ozan Tufan...
Süper Lig devinden Kritsyuk hamlesi! Süper Lig devinden Kritsyuk hamlesi!
Beşiktaş'tan flaş Ghezzal kararı! Sergen Yalçın... Beşiktaş'tan flaş Ghezzal kararı! Sergen Yalçın...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ