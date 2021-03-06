06 Mart 2021, Cumartesi

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Liderlik yolunda kritik sınav! Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışındaki Beşiktaş, puan kaybı yaşamadan yerini korumak istiyor. Gaziantep FK ise kazanarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CENK TOSUN YOK

Beşiktaş'ta hazırlıklar bu akşam yapılacak antrenmanla tamamlanacak ve takım, 'nde kampa girecek. Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik isim oldu. maçında sakatlanan golcü futbolcunun dizindeki ödem gitti ancak Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. 'in deplasmanında kadrodaki yerini alması bekleniyor.

EVİNDE KAYIP YOK

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK!

deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Ertuğrul, Djilobodji, Güray, Rashid, Maxim, Sousa, Olkowski, Dicko, Kenan

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