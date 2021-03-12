12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başakşehir karşısında ilk yarıda rekor kırdı! Tam 416 isabetli pas...

Kartal rekor kırdı! 2014-15'ten sonra...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışını sürdüren , 30. hafta maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Ayrıca , ilk yarıda 2014-15 sezonundan bu yana en çok isabetli pas yaptığı maçı oynadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

deplasmanında boy gösteren , karşılaşmanın ilk yarısında tam 416 isabetli pas yaparak, 2014-2015 sezonundan bu yana en çok isabetli pas yaptığı 45 dakikayı oynadı.

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'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 'in 42. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatırken, siyah-beyazlılar bu yarıda yaptığı 416 isabetli pasla, 2014-2015 sezonundan bu yana en çok isabetli pas yaptığı 45 dakikayı oynadı. İlk yarıda yüzde 72 topla oynama yüzdesine sahip olan Beşiktaş, yaptığı 458 pasın 416'sında isabet sağlayarak yüzde 91'lik isabet oranı tutturdu. Başakşehir ise karşılaşmanın ilk yarısında 127 isabetli pas yapabildi. Mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 90 dakikayı 710 isabetli pasla tamamlarken, Başakşehir ise 285 isabetli pasta kaldı.

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