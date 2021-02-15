Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Malatyaspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem Serkan Tokat'ın yönettiği mücadelede iki takım, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Akdeniz ekibinin golünü 5. dakikada Dever Orgill'den gelirken, Malatya temsilcisinin golünü 12. dakikada Dever Orgill (k.k.) kaydetti.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 32'ye yüksleterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. beraberliğini alan Yeni Malatyaspor ise 30 puanla 10. sırada kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, 21 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise 20 Şubat Cumartesi günü saat aynı saatte Konyaspor'u ağırlayacak.

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