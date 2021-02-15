16 Şubat 2021, Salı

SÜPER LİG

Antalyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalya ile Malatya yenişemedi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

Spor Toto 'in 25. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Spor Toto 'in 25. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem 'ın yönettiği mücadelede iki takım, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Akdeniz ekibinin golünü 5. dakikada 'den gelirken, Malatya temsilcisinin golünü 12. dakikada Dever Orgill (k.k.) kaydetti.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 32'ye yüksleterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. beraberliğini alan ise 30 puanla 10. sırada kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, 21 Şubat Pazar günü saat 16.00'da deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise 20 Şubat Cumartesi günü saat aynı saatte 'u ağırlayacak.

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