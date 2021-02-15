16 Şubat 2021, Salı

YENİ MALATYASPOR

Umut Bulut Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti

Umut Bulut Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Yeni Malatyasporlu , Fraport TAV karşısında kariyerindeki 503. maçına çıkarak, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu 'i yakaladı.

'de şu ana kadar 163 kez gol sevinci yaşayan 'un 37 yaşındaki deneyimli forveti, Fraport TAV karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıktı.

deplasmanında takımının ilk 11'inde sahaya çıkan Umut, Süper Lig tarihinin 503 maçla "en çok forma giyen oyuncu"su 'in bu unvanını paylaştı.

Ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına formasıyla 2010-2011 sezonunda giren , "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak , Trabzonspor, , ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde en çok forma giyen oyuncu listesinde, zirvenin tek sahibi olmaya doğru ilerliyor.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla bu sezon 25. haftaya kadar Süper Lig'de 5, 'nda ise 2 gol kaydetti.

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