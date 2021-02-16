TFF 18 Şubat Perşembe günü toplanma kararı aldı! "Görev değişimi ve istifa..."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, 18 Şubat Perşembe günü tam kadro toplanma kararı aldı. Toplantıda kritik konular masaya yatırılacağı ve sürpriz istifaların olabileceği ifade edildi.

TFF yönetimi, 18 Şubat Perşembe günü tam kadro toplanma kararı aldı.

Kararla ilgili konuşan A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, "TFF Yönetim Kurulu'nda görev değişimi ve istifalar olabilir" yorumunda bulundu.

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