16 Şubat 2021, Salı

SÜPER LİG

TFF 18 Şubat Perşembe günü toplanma kararı aldı! "Görev değişimi ve istifa..."

TFF toplanma kararı aldı! Görev değişimi ve istifa...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 Giriş Tarihi: 16.02.2021

Türkiye Futbol Federasyonu () yönetimi, 18 Şubat Perşembe günü tam kadro toplanma kararı aldı. Toplantıda kritik konular masaya yatırılacağı ve sürpriz istifaların olabileceği ifade edildi.

yönetimi, 18 Şubat Perşembe günü tam kadro toplanma kararı aldı.

Kararla ilgili konuşan A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, "TFF Yönetim Kurulu'nda görev değişimi ve istifalar olabilir" yorumunda bulundu.

TFF tam kadro toplanacak

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