16 Şubat 2021, Salı

YENİ MALATYASPOR

Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor - Malatyaspor maçı sonrası konuştu! "1 puan kötü değil"

Hamza Hamzaoğlu: 1 puan kötü değil
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Teknik Direktörü , maçının ardından, deplasmanda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

, 'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, gibi bir deplasmandan alınan bir puanın kötü olmadığını belirtti. Maçta pozisyon üretemediklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Üç puan için çalıştık ama olmadı. İlerleyen haftalarda yenilmeden kazanabildiğimiz kadar puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum 1 puan aldıkları için" dedi.

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