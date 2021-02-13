Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yeniden oturdu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler deplasmanda Mame Thiam ve Valencia'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yeniden yükseldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Borini kaydetti.

Fatih Karagümrük ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

MESUT ÖZİL İLK DEFA 11'DE!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ilk defa ilk 11'de çıkmanın heyecanını yaşadı. Yıldız futbolcu daha önce ligde Hatayspor, Galatasaray ve kupadaki Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Mesut Özil 81. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

ADEMI F.BAHÇE'YE KARŞI!

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde Kemal Ademi eski takımına karşı forma giydi. Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, maç boyunca kritik kurtarışlara imza attı. İki kez karşı karşıya pozisyonlarda kalesini başarıyla savunan file bekçisi, Mame Thiam'ın ters vuruşunda da harika bir kurtarışa imza attı.

Altay, Borini'nin 67. dakikadaki şık golüne ise engel olamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Jimmy Durmaz ile paslaşan Kemal Ademi'nin ceza sahası yayından vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.



19'uncu dakikada Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan Mesut'un ortasında ceza sahası içinde yer alan Koray topu uzaklaştırmak istedi. Roco'ya çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



27'nci dakikada Balkovec'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



35'inci dakikada Mesut'un pasında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak Campi'nin müdahalesi ile dışarı gitti.



39'uncu dakikada Nazım'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mesut'un vuruşunda Campi'ye çarpan top arka direkte yer alan Thiam ile buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Aykut meşin yuvarlağı kornere çeldi.



53'üncü dakikada Ozan'ın ara pasında topla buluşan Valencia'nın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.



57'nci dakikada Bertolacci'nin ara pasında topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kalevci Altay topu kornere çeldi.

67'nci dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Koray'ın ceza sahasına gönderdiği ortasını Szalai uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Castro, pasında Borini'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



70'inci dakikada serbest vuruşta topun başında geçen Mesut'un ortasında meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



72'nci dakikada Balkovec'in direkt kaleye gönderdiği topa önce Altay müdahale etti sonra ise meşin yuvarlak kale direğine çarptı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



75'inci dakikada Borini'nin pasında topla buluşan Sobiech'in vuruşunda top, kaleci Altay'dan oyun alanına döndü. Bertolacci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonunda ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.



90+2'nci dakikada Balkovec'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Castro'dan seken meşin yuvarlakla buluşan Emre Çolak'ın kafa vuruşunda top dışarı gitti.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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