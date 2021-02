Erol Bulut Karagümrük - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! Sakatlar ne zaman dönecek?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "Aslında biz ilk yarıda işimizi, yakaladığımız pozisyonlarla erkenden bitirebilirdik. Nitekim olmadı. İkinci yarıda yorgunluğun belirtileri vardı, kupa maçının. Futbolcularımı mücadeleden ötürü tebrik ediyorum." dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karagümrük maçında iki ayrı 45 dakika izlettiklerini söyleyerek, "İlk yarı oyunun kontrolü bizde olan, pozisyonları olan bir takımdık. İlk yarı 1 gol attık, ikinci golü atabilirdik. İkinci yarı golden sonra biraz yorgunluk belirtileri gösterdi takım. Bunun nedeni kupa maçında gösterilen efordu. 145 km koşulan mesafe vardı. Orta sahamızın bugün yorulması durumu vardı, Ozan, Sosa ve Mesut olsun. Mesut geçen 80 dakika, bugün de 80-85 dakika kaldı ve yoruldu. Ozan ve Sosa'da da vardı aynısı. Burada direnci kaybetmiş olduk ve rakip biraz daha üzerimize geldi ve yakaladıkları pozisyondan gol buldular. Futbolcularımın gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.



"Bu takım tam olduğunda daha iyi bir futbol izleteceğiz"



Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun kendisi ile yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Bulut, "Sportif direktörümüzün açıklamaları oldu. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum yaptıkları yorumlardan dolayı. Burada tüm sorumluluk bana ait. Takımımız zaman zaman belki güzel futbol oynamıyor. Sonuçları aldığımız maçlar oldu. İyi oynayacağımız maçlar da olacak. Bu doğal olarak 3 günde bir maç oynanıyor. Üst üste oynanan maçlar alışık olmadığımız bir durum. Sakatlıklar oluyor ve onlardan çok çektik, hala çekiyoruz. Burada beni sevindiren taraf çok karakterli futbolculara sahip olmam. Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu var. Bundan sonrada üzerine koyarak gideceğimizi düşünüyorum. Sakatlıklardan sonra daha iyi bir Fenerbahçe izleteceğiz. Gustavo ve İrfan 2 hafta sonra, Pelkas pazartesi bizimle birlikte olacak. Novak da birkaç gün içerisinde bizimle olacak. Bu takım tam olduğunda daha iyi futbol izleteceğiz" ifadelerini kullandı.



"Bütün sorumluluk bana ait, futbolcuları rahat bıraksınlar"



Kendisini eleştirenler hakkında açıklama yapan Erol Bulut, "Beni herkes eleştirebilir sadece bel altı olmaması gerekiyor. Bu olduğunda olay farklı yönlere gider. O eleştirileri de aldım ama ağzımı açıp yorum yapmadım. Biz futbolcularımızla birlikte oyunu en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden karakteri oyunculara sahibim. Beni herkes eleştirebilir. İlk 11'i yanlış sürmüş, yanlış değişiklik yapmış olabilirim. Bütün sorumluluk bana ait, futbolcuları rahat bıraksınlar, onlar da ellerinden geleni yapsınlar. Mesut 10 aydır sahalardan uzak kaldı. Kupa maçında düşünmediğimiz dakikaların üzerine çıktı. İyi oynadığını düşünüyorum. Bugüne oyun içinde olduğu sürece oyunun gidişatını değiştiren, her zaman topu isteyen oyunu yönlendiren futbolcu oldu. İkinci yarı yorgunluk olunca rakip biraz daha üzerimize geldi. Genel performansından memnunum" şeklinde konuştu.

