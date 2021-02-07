Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında BB Erzurumspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Kayserispor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumki, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Bogdan Butko, Omolo, Novikovas, Osman Çelik, Chahechouhe, Cenk Ahmet Alkılıç, M. El Kabir

Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, İlhan Parlak, Lennon, Muhar, Campanharo, Avramovski, Maglica.

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