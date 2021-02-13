13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Karagümrük maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 25. haftasında deplasmanına konuk olan , 'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte o an...

'in 25. haftasında , 'nda ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 28. dakikasında 'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi devam kararı verdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ali Koç'tan maç sonu G.Saray'a gönderme Ali Koç'tan maç sonu G.Saray'a gönderme
Toroğlu'dan çarpıcı sözler! Kalitesiz bir ligimiz var Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Kalitesiz bir ligimiz var"
Ali Koç: Arda'ya az ceza verdiler! Ali Koç: "Arda'ya az ceza verdiler!"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör