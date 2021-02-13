13 Şubat 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe Karagümrük maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte o an...
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 28. dakikasında Ozan Tufan'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Halis Özkahya devam kararı verdi.
İşte o pozisyon:
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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