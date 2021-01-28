28 Ocak 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Mustafa Akbaş Gençlerbirliği'nde!

Mustafa Akbaş Gençlerbirliği'nde!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

ekibi son olarak 'da forma giyen ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

ekibi , savunma oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapısında yetişen, Süper Lig'de Kayserispor ve formaları da giyen 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Geçen sezon 17 maça çıkan Mustafa Akbaş, bu sezon şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma giymedi.



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