Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 1-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Enner Valencia kaydetti. Konuk ekipte 86. dakikada Baiano Fabricio ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 45 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL İLK KEZ GÖREV ALDI
Sarı-lacivertli ekipte Bright Osayi-Samuel, Çaykur Rizespor mücadelesinin 61'inci dakikasında görev aldı.
Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, Bright Osayi-Samuel, Rizespor karşılaşmasına yedekler arasında başladı. Mücadelenin 61'nci dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil olan Osayi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez görev aldı.
ALEXANDER TOFT SODERLUND İLK MAÇINA ÇIKTI
Çaykur Rizesporlu futbolcu Alexander Toft Soderlund, ilk maçına çıktı.
Çaykur Rizaspor'un 1,5 yıllık kadrosuna kattığı Alexander Toft Soderlund, mücadeleye yedek başladı. Karşılaşmanın 57'nci dakikasında Melnjak'ın yerine oyuna dahil olan Alexander Toft Soderlund, Fenerbahçe karşısında ilk maçında görev aldı.
SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın başında yer aldığı ilk maçta kırmızı kart gördü.
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'ın ayrılmasının ardından göreve gelen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen'e yönelik itirazlarından dolayı 20'nci dakikada sarı kart gören Sumudica, 70'inci dakikada gördüğü ikinci sarı karttan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart görmesinin ardından bir süre sahadan ayrılmayan Sumudica, itirazlarını sürdürdü. Rumen teknik adam daha sonra sahadan ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
34'üncü dakikada Samatta'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda savunma engeline takılan topla ceza sahası içinde buluşa Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
38'inci dakikada Samatta'nın rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta gitti.
45+1'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine sonrasında ise kaleci Gökhan'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
49'uncu dakikada Caner'in hatalı pasında Morozyuk'a çarpan top Samudio'nun önünde kaldı. Samudio'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top auta gitti.
57'nci dakikada Michalak'ın ceza sahası içi solundan vuruşunda Serdar'a çarpan top yandan dışarı gitti.
77'nci dakikada Soderlund ile verkaça giren Samudio, altı pasın sağ çaprazında topla buluşarak vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
86'ncı dakikada Bright Osayi-Samuel'e sert müdahalede bulunan Fabricio Baiano, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
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