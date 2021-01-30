Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan İrfan Can Kahveci açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Rizespor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, sarı lacivertlilere transfer olması beklenen İrfan Can Kahveci için, "Şu anda tek söyleyebileceğim Başakşehir Futbol Kulübü'nün oyuncusu" ifadelerini kullandı.

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