30 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 22. hafta)

Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için yarışırken, küme düşme hattında da kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 12:42
ABONE OL
  • 1
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 22. hafta

21- DENİZLİSPOR: 14 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 22. hafta

20- BB ERZURUMSPOR: 17 PUAN

  • 3
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 22. hafta

19- ANKARAGÜCÜ: 18 PUAN

  • 4
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 22. hafta

18- GENÇLERBİRLİĞİ: 19 PUAN

  • 5
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 22. hafta

17- KAYSERİSPOR: 19 PUAN

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör