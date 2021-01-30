İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 22. hafta)

Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için yarışırken, küme düşme hattında da kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. İşte güncel puan durumu...

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 12:42 ABONE OL